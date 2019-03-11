0
0
28
НОВОСТИ

Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета - СМИ

09:00 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина, за исключением двух министров. Как пишет «Дейли телеграф», к этому привела кризисная ситуация с  Brexit. 

По данным издания, члены британского правительства выступают за уход премьера в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер консерваторов мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против выхода Великобритании из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Очередное голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit — 12 марта.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 11.03.2019
Европа сама отказалась от сотрудничества с РФ, считает экс-советник Гельмута Коля
0
26
08:40 11.03.2019
"Эфиопские авиалинии" приостановили полеты Boeing 737 Max 8
0
78
08:30 11.03.2019
Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле - Гуайдо
0
100
08:10 11.03.2019
Подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына выпустили из-под стражи
0
123
07:50 11.03.2019
В Комсомольске-на-Амуре горит нефтезавод
0
175
07:35 11.03.2019
Boeing отложила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии
0
175
07:15 11.03.2019
Атмосферное давление в Москве еще немного понизится - синоптики
0
202
07:00 11.03.2019
Россия и США остались основными экспортерами вооружений
0
203
20:45 10.03.2019
Шотландская национальная партия задумалась о независимости региона после Brexit
0
639
20:15 10.03.2019
Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП из-за блэкаута
0
629

Возврат к списку