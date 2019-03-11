Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета - СМИ

09:00 Источник: Эхо Москвы

Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина, за исключением двух министров. Как пишет «Дейли телеграф», к этому привела кризисная ситуация с Brexit.

По данным издания, члены британского правительства выступают за уход премьера в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер консерваторов мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против выхода Великобритании из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Очередное голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit — 12 марта. Эхо Москвы