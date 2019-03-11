Европа сама отказалась от сотрудничества с РФ, считает экс-советник Гельмута Коля

09:05 Источник: Газета.Ru

Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик заявил, что российский лидер Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с ЕС. Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, Европа отказалась от сотрудничества с Путиным и Россией. Он также добавил, что изначально президента России волновали вопросы общеевропейской политики. Тельчик подчеркнул, что ЕС необходимо выстраивать конструктивные отношения с Москвой.

Ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о «катастрофических» результатах санкций против России. Газета.Ru