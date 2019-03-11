Порошенко "напророчили" побег в Испанию

09:20 Источник: Lenta.ru

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

«Если Порошенко не выиграет, будет огромный запрос на его наказание. Порошенко его заслуживает, потому что он занимался банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей будучи президентом Украины», — сказал парламентарий.



Об аналогичном развитии ситуации говорил ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. Lenta.Ru

