Порошенко "напророчили" побег в Испанию
09:20 11.03.2019 Источник: Lenta.ru
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.
«Если Порошенко не выиграет, будет огромный запрос на его наказание. Порошенко его заслуживает, потому что он занимался банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей будучи президентом Украины», — сказал парламентарий.
Об аналогичном развитии ситуации говорил ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. Lenta.Ru
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