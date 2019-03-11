Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8
09:32 11.03.2019 Источник: РБК
Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации КНР. РБК
НОВОСТИ
- 10:32 11.03.2019
- РПЦ вернула к служению священника, взявшего 600 тыс. рублей у пенсионерки
- 10:20 11.03.2019
- Украина оказалась в "заложниках Кремля" в 1945 году из-за разницы часовых поясов - депутат Рады
- 10:05 11.03.2019
- Сверхурочная работа врачей при диспансеризации должна быть оплачена - Минздрав РФ
- 10:00 11.03.2019
- Все пассажирские автобусы в РФ могут снабдить подушками безопасности
- 09:20 11.03.2019
- Порошенко "напророчили" побег в Испанию
- 09:05 11.03.2019
- Европа сама отказалась от сотрудничества с РФ, считает экс-советник Гельмута Коля
- 09:00 11.03.2019
- Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета - СМИ
- 08:40 11.03.2019
- "Эфиопские авиалинии" приостановили полеты Boeing 737 Max 8
- 08:30 11.03.2019
- Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле - Гуайдо
- 08:10 11.03.2019
- Подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына выпустили из-под стражи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать