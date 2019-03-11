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НОВОСТИ

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8

09:32 11.03.2019 Источник: РБК

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.

Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации КНР.  РБК

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