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НОВОСТИ

Все пассажирские автобусы в РФ могут снабдить подушками безопасности

10:00 11.03.2019

Все пассажирские автобусы в России могут оборудовать подушками безопасности — с соответствующим предложением выступила ГИБДД РФ. Об этом рассказал журналистам начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

— Подразумевается, что ремень безопасности — это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жёсткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях, — сказал Чипурин.

Он также добавил, что данная инициатива уже была внесена в Росстандарт и получила одобрение.  Life.ru

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