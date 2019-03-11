Все пассажирские автобусы в РФ могут снабдить подушками безопасности

10:00

Все пассажирские автобусы в России могут оборудовать подушками безопасности — с соответствующим предложением выступила ГИБДД РФ. Об этом рассказал журналистам начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

— Подразумевается, что ремень безопасности — это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жёсткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях, — сказал Чипурин.



Он также добавил, что данная инициатива уже была внесена в Росстандарт и получила одобрение. Life.ru

