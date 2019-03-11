Сверхурочная работа врачей при диспансеризации должна быть оплачена - Минздрав РФ
10:05 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России разрабатывает изменения в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2019-2021 годы, чтобы у россиян была возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в удобное время, а врачам эта работа оплачивалась адекватно. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.
Ранее на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2019 году необходимо существенно увеличить охват населения диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. Для этого нужно предоставить россиянам возможность проходить осмотры в удобное время - в вечернее время или по субботам. Голикова также отметила, что соответствующие поправки в программу госгарантий могут быть приняты в ближайшее время.
"В программе, вероятнее всего, появятся дополнения, позволяющие гражданину осуществить свое право в максимально удобное для него время пройти профилактический осмотр не реже одного раза в год, а оплата труда медицинских работников по их проведению будет осуществляться в соответствии с трудовым законодательством, включая работу сверх нормы рабочего времени", - сказал Флек.
Он также отметил, что для упрощения прохождения диспансеризации и профилактических осмотров не реже одного раза в год, необходимо предусмотреть возможность дистанционной записи на медицинские обследования.
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