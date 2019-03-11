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Украина оказалась в "заложниках Кремля" в 1945 году из-за разницы часовых поясов - депутат Рады

10:20 11.03.2019 Источник: Известия

Украина оказалась в «заложниках Кремля» в 1945 году из-за разницы часовых поясов, заявил депутат Верховной рады Эдуард Леонов.

По его словам, все отмечают день памяти жертв Второй мировой войны 8 мая, а из-за разницы в один час «русский мир» празднует победу 9 мая.

«Вопрос 9 мая — это вопрос одного часа, потому что когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая. Один час превратил всех нас в заложников Кремля», — заявил Леонов в эфире телеканала NewsOne.

При этом депутат отметил, что Украина так и осталась «привязана» к России, и это стоит изменить.

В 2018 году на рассмотрение Верховной рады внесли законопроект об отмене празднования Дня Победы на Украине. Депутаты предложили перенести праздничный нерабочий день с 9 на 8 мая.  Известия

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