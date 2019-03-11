В первом штате США, где пройдут праймериз, лидируют Байден и Сандерс

11:00 Источник: Газета.Ru

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в Айове, где пройдут праймериз для выбора кандидата в президенты от штата. Об этом сообщает «Des Moines Register».

По данным портала, Байден имеет преимущество в 2% над сенатором из Вермонта Берни Сандерсом. Как отмечается, Байден и Сандерс возглавляют рейтинг вероятных «кавалеристов» от штата Айова. При этом Байден пока не определился касательно участия в президентских выборах 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года. Газета.Ru

