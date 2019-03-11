РПЦ вернула к служению священника, взявшего 600 тыс. рублей у пенсионерки

10:32

Челябинский священник Александр Грузлев, который оказался в центре скандала из-за 600 тыс. рублей, взятых в долг у пожилой прихожанки, вернулся к службе. Об этом Znak.com сообщили в аппарате челябинской митрополии РПЦ. По словам секретаря митрополии Игоря Шестакова, Грузлев начал выплачивать прихожанке деньги, и, чтобы он выплатил долг как можно скорее, руководство отменило запрет на службу для священнослужителя.

Скандал разразился летом прошлого года, когда одна из прихожанок — Грузлева заявила, что он взял у нее крупную сумму денег и не отдает. Женщина пожаловалась в прокуратуру, а та обратилась в суд. Выяснилось, что пенсионерка дала священнику 600 тыс. рублей, которые он потратил на приобретение квартиры. Затем женщина потребовала деньги назад, но всей суммы у священнослужителя не было.



Когда о ситуации стало известно СМИ, Грузлева отстранили от службы.



Тем не менее, из Московской патриархии пришло письмо, в котором было отмечено, что наказание для батюшки слишком сурово.



«Решение о восстановлении Грузлева продиктовано в том числе и тем, что есть пожелание Московской патриархии, которая направила рекомендацию рассмотреть возможность, чтобы отец Александр погасил задолженность как можно скорее, — сообщил Игорь Шестаков. — Есть мнение, что дальше под запрещением ему оставаться нецелесообразно».

