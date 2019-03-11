На развитие туризма из бюджета выделят 21 млрд рублей
11:20 11.03.2019
В рамках госпрограммы "Культура и туризм — 2019–2021" на развитие туризма выделено порядка 21 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил замглавы Федерального агентства по туризму Николай Королёв в ходе выступления в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет".
По словам представителя ведомства, эту госпрограмму можно считать продолжением Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы". Он подчеркнул, что сейчас полным ходом идёт подготовка новой госпрограммы именно по туризму. Life.ru
НОВОСТИ
- 12:05 11.03.2019
- Во Владивостоке перевернулся грузовик с зенитно-ракетным комплексом - СМИ
- 12:00 11.03.2019
- Шаманов призвал ужесточить правила прохода иностранных военных кораблей по морской зоне РФ
- 11:43 11.03.2019
- Чистая прибыль Московского кредитного банка в 2018 году выросла на 31,5%
- 11:32 11.03.2019
- Из-за блэкаута в Венесуэле устроили выходной день
- 11:05 11.03.2019
- Яровая внесла в Госдуму проект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
- 11:00 11.03.2019
- В первом штате США, где пройдут праймериз, лидируют Байден и Сандерс
- 10:32 11.03.2019
- РПЦ вернула к служению священника, взявшего 600 тыс. рублей у пенсионерки
- 10:20 11.03.2019
- Украина оказалась в "заложниках Кремля" в 1945 году из-за разницы часовых поясов - депутат Рады
- 10:05 11.03.2019
- Сверхурочная работа врачей при диспансеризации должна быть оплачена - Минздрав РФ
- 10:00 11.03.2019
- Все пассажирские автобусы в РФ могут снабдить подушками безопасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать