0
0
84
НОВОСТИ

Из-за блэкаута в Венесуэле устроили выходной день

11:32 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия сегодня из-за масштабного отключения электроэнергии. Ситуация улучшается, но крайне медленно.

Власти утверждают, что причиной случившегося стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС. Николас Мадуро обвинил в этом американский империализм. Госдепартамент всё отрицает.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 11.03.2019
Во Владивостоке перевернулся грузовик с зенитно-ракетным комплексом - СМИ
0
37
12:00 11.03.2019
Шаманов призвал ужесточить правила прохода иностранных военных кораблей по морской зоне РФ
0
52
11:43 11.03.2019
Чистая прибыль Московского кредитного банка в 2018 году выросла на 31,5%
0
74
11:20 11.03.2019
На развитие туризма из бюджета выделят 21 млрд рублей
0
117
11:05 11.03.2019
Яровая внесла в Госдуму проект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
0
138
11:00 11.03.2019
В первом штате США, где пройдут праймериз, лидируют Байден и Сандерс
0
133
10:32 11.03.2019
РПЦ вернула к служению священника, взявшего 600 тыс. рублей у пенсионерки
0
204
10:20 11.03.2019
Украина оказалась в "заложниках Кремля" в 1945 году из-за разницы часовых поясов - депутат Рады
0
214
10:05 11.03.2019
Сверхурочная работа врачей при диспансеризации должна быть оплачена - Минздрав РФ
0
195
10:00 11.03.2019
Все пассажирские автобусы в РФ могут снабдить подушками безопасности
0
201

Возврат к списку