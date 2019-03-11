Чистая прибыль Московского кредитного банка в 2018 году выросла на 31,5%

11:43

По итогам 2018 года чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) составила более 27,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 31,5%. Улучшились и другие ключевые показатели МКБ, в частности, прибыль банка до налогообложения за год выросла на 30,8% составив 35,07 млрд руб. При этом чистый процентный доход МКБ увеличился на 6,9%, до 48,42 млрд руб. Операционные доходы составили 54,5 млрд руб., увеличившись на 25,1%.Активы кредитного учреждения на 31 декабря 2018 года составляли 2,15 трлн руб. (в 2017 году было 1,89 трлн руб.). Обязательства Московского кредитного банка на ту же дату составили 1,95 трлн руб. (в 2017 году - 1,71 трлн руб).Собственные средства банка составляли в конце 2018 года 191,2 млрд руб., при том, что в конце 2017 года этот показатель был 177,6 млрд руб.