Шаманов призвал ужесточить правила прохода иностранных военных кораблей по морской зоне РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выступает за присутствие на иностранных военных кораблях и судах пограничников РФ при проходе российской морской зоны.

На брифинге для военных атташе в понедельник он напомнил, что правительство РФ проанонсировало на минувшей неделе введение но вых правил прохода иностранных военных кораблей и судов по Северному морскому пути, которые предусматривают уведомительный порядок такого прохода, обя зательное наличие на их борту российских лоцманов. "Комментируя это правительственное решение, скажу, что прошлогодний инцидент в Керченском проливе нас многому научил. Мы не намерены далее пассивно наблюдать, как военно- морские деятели пытаются играть своими мускулами у наших берегов", - сказал Шаманов.



По его словам, комитет по обороне "готов выступить с инициативой ужесточить предложенные меры вплоть до присутствия на этих судах Пограничной службы ФСБ России".

