Во Владивостоке перевернулся грузовик с зенитно-ракетным комплексом - СМИ
12:05 11.03.2019
Во Владивостоке перевернулся военный грузовик. Тяжелый КамАЗ с установленным зенитно-ракетным комплексом перегородил объездную трассу.
Военный грузовик – предположительно, ЗРПК «Панцирь-С» - опрокинулся на трассе Седанка – Патрокл. Водитель не справился с управлением, и на выходе из поворота машина попросту рухнула на бок.
Как отмечают очевидцы, причиной ДТП могло стать плохое качество дороги – в месте аварии сильно просел асфальт, и высокие машины там просто начинает «качать».
Опрокинувшаяся техника перегородила две полосы движения, фактически отрезанным оказался Русский остров. dv.kp.ru
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