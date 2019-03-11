Во Владивостоке перевернулся грузовик с зенитно-ракетным комплексом - СМИ

12:05

Во Владивостоке перевернулся военный грузовик. Тяжелый КамАЗ с установленным зенитно-ракетным комплексом перегородил объездную трассу.

Военный грузовик – предположительно, ЗРПК «Панцирь-С» - опрокинулся на трассе Седанка – Патрокл. Водитель не справился с управлением, и на выходе из поворота машина попросту рухнула на бок.

Как отмечают очевидцы, причиной ДТП могло стать плохое качество дороги – в месте аварии сильно просел асфальт, и высокие машины там просто начинает «качать».



Опрокинувшаяся техника перегородила две полосы движения, фактически отрезанным оказался Русский остров. dv.kp.ru

