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НОВОСТИ

Китай станет посредником в урегулировании пакистано-индийского конфликта

12:20 11.03.2019 Источник: Газета.Ru

Китай станет посредником в урегулировании в пакистано-индийском конфликте. Об этом сообщает Global Times. По данным издания, КНР не планирует занимать чью-либо сторону в этих трениях и будет содействовать примирению сторон.

Как отмечается, в Индии не все поддерживают инициативы Китая, видя в них геополитическую угрозу. При этом Пакистан полностью поддерживает позицию Пекина.

Ранее сообщалось, что Индия сбила беспилотник Пакистана.  Газета.Ru

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