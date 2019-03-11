Китай станет посредником в урегулировании пакистано-индийского конфликта

12:20 Источник: Газета.Ru

Китай станет посредником в урегулировании в пакистано-индийском конфликте. Об этом сообщает Global Times. По данным издания, КНР не планирует занимать чью-либо сторону в этих трениях и будет содействовать примирению сторон.

Как отмечается, в Индии не все поддерживают инициативы Китая, видя в них геополитическую угрозу. При этом Пакистан полностью поддерживает позицию Пекина.

Ранее сообщалось, что Индия сбила беспилотник Пакистана. Газета.Ru

