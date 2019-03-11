Брюссель намерен принять жесткие меры в отношении Лондона из-за задержки Brexit - The Daily Telegraph

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. Об этом сообщает в понедельник газета "Дейли телеграф".

По словам ее источников, страны - члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).



Ожидается, что британский парламент 12 марта в очередной раз проголосует против достигнутого с Брюсселем соглашения об условиях Brexit. Уже на следующий день депутаты, как ожидается, проголосуют по вопросу реализации Brexit без сделки и, согласно прогнозам, отвергнут и такой вариант. В конце концов парламентарии могут рассмотреть необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС, что окончательно подорвет позиции премьер-министра Терезы Мэй, указывает издание.



По данным "Дейли телеграф", британский премьер лишилась поддержки почти всего кабинета министров (за исключением двух его членов) из-за кризисной ситуации с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза. "Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", - сказал правительственный источник газеты.



15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.



Спустя почти два месяца Мэй попытается добиться одобрения парламентом своей сделки. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ Палаты общин поддержать соглашение создаст предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта).

