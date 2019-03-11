Дмитрий Медведев обсудил с Андреем Воробьевым модернизацию Щелковского шоссе

13:00

Фото с сайта www.government.ru

Председатель правительства РФпровел встречу с губернатором Московской области. Одной из тем обсуждения стала модернизация Щелковского шоссе.

Губернатор доложил, что федеральная трасса продолжительное время не реконструировалась, назрела острая необходимость в строительстве новой дороги. Планируется обновить участок, расположенный в 19 км от МКАД, который полностью разгрузит Щелковское шоссе, Звездный городок и Балашиху. «Жители просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе. Я хотел бы Вас попросить ускорить выпуск постановления, которое позволило бы начать проектирование», – сказал Андрей Воробьев.

По словам Дмитрия Медведева, соответствующее поручение будет дано министерству природных ресурсов и экологии РФ. «Это всегда тонкая тема, но с учетом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотелось бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, ее пропускная способность стала выше, – сказал Дмитрий Медведев. – Я такое поручение дам. И будем этим заниматься».

Андрей Воробьев также доложил о развитии экономики в регионе, создании рабочих мест, индустриальных парков. В прошлом году рост экономики составил 4,2%, инвестиции в основной капитал – почти 900 млрд, задача в 2019 году – не снижать темп. «Очень плотно работаем по социальному блоку, по национальным проектам президентским, – сказал губернатор. – Мы строим две большие детские больницы – в Балашихе и Красногорске. И два образовательных центра. Владимир Владимирович поддержал, профильные министры тоже. Для нас это стратегически важно».

Георгий Соловьев