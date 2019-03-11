0
0
130
НОВОСТИ

Дмитрий Медведев обсудил с Андреем Воробьевым модернизацию Щелковского шоссе

13:00 11.03.2019

медведев.jpg
Фото с сайта www.government.ru
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Одной из тем обсуждения стала модернизация Щелковского шоссе. 

Губернатор доложил, что федеральная трасса продолжительное время не реконструировалась, назрела острая необходимость в строительстве новой дороги. Планируется обновить участок, расположенный в 19 км от МКАД, который полностью разгрузит Щелковское шоссе, Звездный городок и Балашиху. «Жители просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе. Я хотел бы Вас попросить ускорить выпуск постановления, которое позволило бы начать проектирование», – сказал Андрей Воробьев.

По словам Дмитрия Медведева, соответствующее поручение будет дано министерству природных ресурсов и экологии РФ. «Это всегда тонкая тема, но с учетом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотелось бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, ее пропускная способность стала выше, – сказал Дмитрий Медведев. – Я такое поручение дам. И будем этим заниматься».

Андрей Воробьев также доложил о развитии экономики в регионе, создании рабочих мест, индустриальных парков. В прошлом году рост экономики составил 4,2%, инвестиции в основной капитал – почти 900 млрд, задача в 2019 году – не снижать темп. «Очень плотно работаем по социальному блоку, по национальным проектам президентским, – сказал губернатор. – Мы строим две большие детские больницы – в Балашихе и Красногорске. И два образовательных центра. Владимир Владимирович поддержал, профильные министры тоже. Для нас это стратегически важно».

Георгий Соловьев 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 11.03.2019
Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов и пригрозила тюрьмой
0
48
13:20 11.03.2019
Более 50 тысяч японцев все еще не вернулись в свои дома после аварии на АЭС Фукусима
0
76
13:05 11.03.2019
США впервые проигнорировали брифинг комитета Госдумы по обороне
0
105
12:32 11.03.2019
Брюссель намерен принять жесткие меры в отношении Лондона из-за задержки Brexit - The Daily Telegraph
0
162
12:20 11.03.2019
Китай станет посредником в урегулировании пакистано-индийского конфликта
0
154
12:05 11.03.2019
Во Владивостоке перевернулся грузовик с зенитно-ракетным комплексом - СМИ
0
209
12:00 11.03.2019
Шаманов призвал ужесточить правила прохода иностранных военных кораблей по морской зоне РФ
0
217
11:43 11.03.2019
Чистая прибыль Московского кредитного банка в 2018 году выросла на 31,5%
0
183
11:32 11.03.2019
Из-за блэкаута в Венесуэле устроили выходной день
0
195
11:20 11.03.2019
На развитие туризма из бюджета выделят 21 млрд рублей
0
206

Возврат к списку