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США впервые проигнорировали брифинг комитета Госдумы по обороне

13:05 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская военная делегация впервые проигнорировала брифинг комитета Госдумы по обороне для иностранных атташе об итогах деятельности по законодательному обеспечению обороны РФ в 2018 году. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета, генерал-полковник Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

"Впервые за много лет среди нас нет американцев", - сказал Шаманов. Он отметил, что приглашения были направлены и американской делегации, однако они остались без ответа.

При этом, по его словам, в этом году на брифинге присутствуют представители "заметно большего, чем обычно, количества стран" - около 150 участников из почти 90 государств.

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