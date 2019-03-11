Более 50 тысяч японцев все еще не вернулись в свои дома после аварии на АЭС Фукусима
13:20 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Более 50 тысяч японцев всё ещё не вернулись в родные города после аварии на АЭС Фукусима, которая произошла ровно 8 лет назад. Она стала следствием мощного цунами. На полное устранение последствий катастрофы понадобится 30 — 40 лет. Работы по удалению радиоактивного мусора и расплавленного топлива их трёх повреждённых реакторов начнутся в 2021 году. Эхо Москвы
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