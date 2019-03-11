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Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов и пригрозила тюрьмой

13:32 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко призвала действующего президента Украины Петра Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и обвинила в коррупции и отмыванием средств в оборонном секторе.

"Порошенко после выборов (президентские выборы состоятся 31 марта - прим. ТАСС) и его подельники будут привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в армии и отмывание и выведение средств через свои предприятия в офшоры, - заявила она заявила в понедельник на совещании руководителей фракций и групп парламента. - Я призываю Порошенко снять свою кандидатуру с выборов".

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