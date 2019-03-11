Власти не блокируют Рунет, а защищают от возможности отключить его из-за рубежа - Песков
14:00 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники митинга 10 марта в Москве за свободу интернета заблуждаются в том, что власти страны хотят ограничить свободу всемирной сети в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все выступают за свободу интернета: и авторы этого законопроекта (об устойчивом Рунете - прим. ТАСС), и в администрации президента, и в правительстве. Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы всемирной сети, поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать", - отметил представитель Кремля. "Но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета, - подчеркнул Песков. - Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране",
Песков рассказал, что видел по телевидению выступление одного из участников митинга о том, что власти РФ якобы "хотят нажать кнопку и отключить интернет". "Это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо именно этого", - отметил пресс-секретарь президента. Песков добавил, что "действия законодателей, властей [направлены] на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации".
НОВОСТИ
- 15:12 11.03.2019
- Карлес Пучдемон намерен участвовать в выборах в Европарламент
- 15:00 11.03.2019
- Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту
- 14:32 11.03.2019
- Обнаружен "черный ящик" разбившегося в Эфиопии Boeing 737
- 14:12 11.03.2019
- Российская армия в 2019 г. впервые получит ударные беспилотники средней дальности
- 13:32 11.03.2019
- Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов и пригрозила тюрьмой
- 13:20 11.03.2019
- Более 50 тысяч японцев все еще не вернулись в свои дома после аварии на АЭС Фукусима
- 13:05 11.03.2019
- США впервые проигнорировали брифинг комитета Госдумы по обороне
- 13:00 11.03.2019
- Дмитрий Медведев обсудил с Андреем Воробьевым модернизацию Щелковского шоссе
- 12:32 11.03.2019
- Брюссель намерен принять жесткие меры в отношении Лондона из-за задержки Brexit - The Daily Telegraph
- 12:20 11.03.2019
- Китай станет посредником в урегулировании пакистано-индийского конфликта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать