Власти не блокируют Рунет, а защищают от возможности отключить его из-за рубежа - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники митинга 10 марта в Москве за свободу интернета заблуждаются в том, что власти страны хотят ограничить свободу всемирной сети в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все выступают за свободу интернета: и авторы этого законопроекта (об устойчивом Рунете - прим. ТАСС), и в администрации президента, и в правительстве. Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы всемирной сети, поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать", - отметил представитель Кремля. "Но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета, - подчеркнул Песков. - Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране",



Песков рассказал, что видел по телевидению выступление одного из участников митинга о том, что власти РФ якобы "хотят нажать кнопку и отключить интернет". "Это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо именно этого", - отметил пресс-секретарь президента. Песков добавил, что "действия законодателей, властей [направлены] на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации".

