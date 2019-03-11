Российская армия в 2019 г. впервые получит ударные беспилотники средней дальности
14:12 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.
Он отметил, что с 2012 года в войсках сформировано 38 воинских частей, на вооружении которых находится более 2 тыс. современных беспилотников.
"С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности", - сказал министр.
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