Обнаружен "черный ящик" разбившегося в Эфиопии Boeing 737
14:32 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы
В Эфиопии обнаружили черный ящик разбившегося лайнера Boeing 737 MAX. Об этом сообщило агентство Reuters. В результате катастрофы, произошедшей накануне, погибли 157 человек, из них трое – россияне.
Двое из трех россиян, погибших при крушении Boeing 737 MAX, работали в «Сбербанк лизинге». Это супруги Екатерина и Александр Поляковы. В «Сбербанке» рассказали, что пара отправилась в Африку на отдых, а до этого вместе учились и работали в компании. Там обещали оказать поддержку родственникам Поляковых Еще одним пассажиром рейса Аддис-Абеба — Найроби оказался специалист по прыжкам с парашютом из Твери Сергей Вяликов. Это подтвердили в федерации парашютного спорта региона. Всего жертвами авиакатастрофы стали граждане 35 государств, больше всего среди них кенийцев. Трагедия произошла при взлете лайнера. В самой Эфиопии объявлен траур. Тем временем ряд стран приостановили эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX. Среди них Эфиопия, а также Индонезия и Китай. В Кремле же отнесли этот вопрос к компетенции Минтранса. Среди российских авиакомпаний самолет эксплуатирует только S7. Заказчиками, в свою очередь, также являются «Победа», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».
В октябре прошлого года самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел катастрофу у берегов Индонезии. Причиной стал сбой в работе одного из датчиков. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:12 11.03.2019
- Карлес Пучдемон намерен участвовать в выборах в Европарламент
- 15:00 11.03.2019
- Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту
- 14:12 11.03.2019
- Российская армия в 2019 г. впервые получит ударные беспилотники средней дальности
- 14:00 11.03.2019
- Власти не блокируют Рунет, а защищают от возможности отключить его из-за рубежа - Песков
- 13:32 11.03.2019
- Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов и пригрозила тюрьмой
- 13:20 11.03.2019
- Более 50 тысяч японцев все еще не вернулись в свои дома после аварии на АЭС Фукусима
- 13:05 11.03.2019
- США впервые проигнорировали брифинг комитета Госдумы по обороне
- 13:00 11.03.2019
- Дмитрий Медведев обсудил с Андреем Воробьевым модернизацию Щелковского шоссе
- 12:32 11.03.2019
- Брюссель намерен принять жесткие меры в отношении Лондона из-за задержки Brexit - The Daily Telegraph
- 12:20 11.03.2019
- Китай станет посредником в урегулировании пакистано-индийского конфликта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать