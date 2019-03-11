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Обнаружен "черный ящик" разбившегося в Эфиопии Boeing 737

14:32 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы

В Эфиопии обнаружили черный ящик разбившегося лайнера Boeing 737 MAX. Об этом сообщило агентство Reuters. В результате катастрофы, произошедшей накануне, погибли 157 человек, из них трое – россияне.

Двое из трех россиян, погибших при крушении Boeing 737 MAX, работали в «Сбербанк лизинге». Это супруги Екатерина и Александр Поляковы. В «Сбербанке» рассказали, что пара отправилась в Африку на отдых, а до этого вместе учились и работали в компании. Там обещали оказать поддержку родственникам Поляковых Еще одним пассажиром рейса Аддис-Абеба — Найроби оказался специалист по прыжкам с парашютом из Твери Сергей Вяликов. Это подтвердили в федерации парашютного спорта региона. Всего жертвами авиакатастрофы стали граждане 35 государств, больше всего среди них кенийцев. Трагедия произошла при взлете лайнера. В самой Эфиопии объявлен траур. Тем временем ряд стран приостановили эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX. Среди них Эфиопия, а также Индонезия и Китай. В Кремле же отнесли этот вопрос к компетенции Минтранса. Среди российских авиакомпаний самолет эксплуатирует только S7. Заказчиками, в свою очередь, также являются «Победа», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».

В октябре прошлого года самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел катастрофу у берегов Индонезии. Причиной стал сбой в работе одного из датчиков.  Эхо Москвы

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