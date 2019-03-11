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Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту

15:00 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник был вынужден приземлиться в Баку из-за подозрений командира на наличие на борту бомбы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Гейдар Алиев.

"Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что причиной вынужденной посадки стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета".

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