Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник был вынужден приземлиться в Баку из-за подозрений командира на наличие на борту бомбы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Гейдар Алиев.

"Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев", - говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что причиной вынужденной посадки стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета".

