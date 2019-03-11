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Карлес Пучдемон намерен участвовать в выборах в Европарламент

15:12 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон намерен участвовать в выборах в Европарламент. Как заявила представитель правительства региона Эльза Артади, бежавший в Бельгию Пучдемон будет выдвигаться от возглавляемой им коалиции «Вместе за Каталонию». По словам Артади, таким образом, в регионе хотят привлечь внимание к «репрессиям» Испании в отношении бывших каталонских политиков.  Эхо Москвы

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