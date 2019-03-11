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Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости - Глава ФАС

16:00 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более чем сто процентов их себестоимости, — заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в  эфире НТВ. По его словам, в  двух соседних областях тарифы на  воду могут отличаться в 54 раза. 

Артемьев считает, что «тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей и органов местного самоуправления. Антимонопольная служба подготовила законопроект об основах тарифного регулирования. Сейчас он проходит согласование в правительстве.  Эхо Москвы

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