Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости - Глава ФАС

16:00 Источник: Эхо Москвы

Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более чем сто процентов их себестоимости, — заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в эфире НТВ. По его словам, в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.

Артемьев считает, что «тарифное хулиганство» происходит на уровне местных властей и органов местного самоуправления. Антимонопольная служба подготовила законопроект об основах тарифного регулирования. Сейчас он проходит согласование в правительстве. Эхо Москвы

