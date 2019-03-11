Молдавские социалисты предложили проевропейской оппозиции сформировать большинство

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия социалистов Республики Молдова предложила проевропейскому блоку Acum ("Сейчас") сформировать парламентское большинство и оставить в оппозиции контролирующую сейчас правительство прозападную Демократическую партию Молдовы. Такое предложение на брифинге в понедельник озвучил представитель партии Иван Чебан.

"Приглашаем на предварительные переговоры лидеров блок Acum, - зачитал декларацию Чебан. - Вместе мы организовывали протесты против этого правительства".

