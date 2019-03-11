Эрдоган обвинил феминисток в неуважении к исламу
16:32 11.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Реджеп Эрдоган обвинил феминисток в неуважении к исламу. Президент Турции прокомментировал марш, приуроченный к Международному женскому дню.
В центре Стамбула 8 марта собрались несколько тысяч женщин. Полицейские применили против них слезоточивый газ. Эрдоган заявил, что женщины выкрикивали лозунг в тот момент, когда в ближайшей мечети мусульман призывали к молитве. Это он посчитал неуважением, передаёт Reuters. В соцсетях участницы мероприятия отвергли критику главы государства.
Женский марш проводится в Турции ежегодно с 2003 года. Говорит Москва
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