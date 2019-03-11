0
0
138
НОВОСТИ

Рынок интернет-рекламы впервые в РФ обогнал по объему рынок рекламы на ТВ

17:00 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы

По итогам 2018 года объем рынка интернет-рекламы впервые в  России обогнал телевидение. Это данные Ассоциации коммуникационных агентств. Интернет-реклама за год выросла на 22% — до  203 миллиардов рублей, тогда как реклама на телевидении составила 187 миллиардов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 11.03.2019
Почти три четверти жителей США относятся к России негативно - опрос
0
15
17:40 11.03.2019
США приступили к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности
0
110
17:12 11.03.2019
В Дании намерены запретить иностранные инвестиции в строительство мечетей
0
128
16:32 11.03.2019
Эрдоган обвинил феминисток в неуважении к исламу
0
189
16:12 11.03.2019
Молдавские социалисты предложили проевропейской оппозиции сформировать большинство
0
205
16:00 11.03.2019
Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости - Глава ФАС
0
239
15:32 11.03.2019
Путин потребовал от Росфинмониторинга внимательно контролировать исполнителей ГОЗ
0
234
15:12 11.03.2019
Карлес Пучдемон намерен участвовать в выборах в Европарламент
0
244
15:00 11.03.2019
Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту
0
249
14:32 11.03.2019
Обнаружен "черный ящик" разбившегося в Эфиопии Boeing 737
0
276

Возврат к списку