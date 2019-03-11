Рынок интернет-рекламы впервые в РФ обогнал по объему рынок рекламы на ТВ
17:00 11.03.2019 Источник: Эхо Москвы
По итогам 2018 года объем рынка интернет-рекламы впервые в России обогнал телевидение. Это данные Ассоциации коммуникационных агентств. Интернет-реклама за год выросла на 22% — до 203 миллиардов рублей, тогда как реклама на телевидении составила 187 миллиардов. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:30 11.03.2019
- Почти три четверти жителей США относятся к России негативно - опрос
- 17:40 11.03.2019
- США приступили к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности
- 17:12 11.03.2019
- В Дании намерены запретить иностранные инвестиции в строительство мечетей
- 16:32 11.03.2019
- Эрдоган обвинил феминисток в неуважении к исламу
- 16:12 11.03.2019
- Молдавские социалисты предложили проевропейской оппозиции сформировать большинство
- 16:00 11.03.2019
- Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости - Глава ФАС
- 15:32 11.03.2019
- Путин потребовал от Росфинмониторинга внимательно контролировать исполнителей ГОЗ
- 15:12 11.03.2019
- Карлес Пучдемон намерен участвовать в выборах в Европарламент
- 15:00 11.03.2019
- Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту
- 14:32 11.03.2019
- Обнаружен "черный ящик" разбившегося в Эфиопии Boeing 737
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать