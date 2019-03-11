В Дании намерены запретить иностранные инвестиции в строительство мечетей
17:12 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый закон, запрещающий иностранные инвестиции в религиозные объединения и иные формы их материальной поддержки, готовится в Дании. Об этом в понедельник сообщает газета "Кристели Дагблад".
Закон сможет применяться, если соответствующие пожертвования из-за рубежа расцениваются как подрывающие основополагающие свободы и демократию. Это может касаться займов, подарков, кредитных гарантий, сдачу помещений в аренду, пожертвований в виде оборудования или утвари, а также оплаты труда.
"Мы были чрезвычайно разочарованы примерами строительства мечетей, финансировавшихся из-за рубежа. И я уверен, что запрет на иностранные пожертвования остановит в будущем поток денежных средств", - приводит издание слова представителя Датской народной партии Мартина Хенриксена, отвечающего за внешнеполитические вопросы.
Речь в основном идет о Катаре и Турции, которые активно поддерживают финансами религиозные объединения в Дании и помогают строительству новых мечетей. Правительство и Датская народная партия занимаются разработкой нового закона с начала этого года. Однако их намерение включить отдельные страны в некий черный список вызывает у целого ряда экспертов серьезные сомнения.
"Очевидно, что в Турции это может быть воспринято как оскорбление и очередной пример отсутствия равного подхода", - полагает старший научный сотрудник Датского института международных исследований Сесилие Фелисия Стокхольм Банке.
Между тем в последние годы в Дании имели место несколько случаев турецких государственных инвестиций в строительство мечетей. В частности в районах Роскильде и Хольбек. Одним из самых обсуждаемых примеров подобных инвестиций последнего времени было пожертвование Катаром как государством 100 млн крон (15,3 млн долларов) на новую большую мечеть в районе Нёрребру в Копенгагене. Она получила название Цивилизационный центр Хамада бин Халифы и открыла свои двери для верующих в 2014 году.
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