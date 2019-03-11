США приступили к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности
17:40 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты в связи с приостановкой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приступили к изучению возможности создания таких ракет. Об этом заявила в понедельник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, выступая на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги.
Замгоссекретаря пояснила, что Министерство обороны США занимается изучением возможности создания РСМД, "развертывания этих систем". "Они только что начали этим заниматься", - подчеркнула она.
"Теперь, когда мы приостанавливаем и выходим из него [ДРСМД], министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор. Пентагон обдумывает свои последующие шаги", - пояснила Томпсон.
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.
1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения условий ДРСМД, а пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан исходя из необходимости принятия мер из-за нарушения со стороны США обязательств по договору.
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