Почти три четверти жителей США относятся к России негативно - опрос
18:30 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый четвертый американец в целом благожелательно относится к России. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Как показало исследование, 24% опрошенных заявили, что у них сложилось очень позитивное или в целом позитивное отношение к России. При этом у 73% опрошенных это отношение очень неблагоприятное или в целом неблагоприятное.
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