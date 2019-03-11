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Почти три четверти жителей США относятся к России негативно - опрос

18:30 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый четвертый американец в целом благожелательно относится к России. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Как показало исследование, 24% опрошенных заявили, что у них сложилось очень позитивное или в целом позитивное отношение к России. При этом у 73% опрошенных это отношение очень неблагоприятное или в целом неблагоприятное.

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