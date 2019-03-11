Трамп просит Конгресс еще 5% на оборону за счет невоенных расходов
19:00 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп просит американский Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом говорится в распространенном в понедельник бюджетном запросе, опубликованном на сайте Белого дома.
"В моем бюджете содержится запрос на предоставление 750 млрд долларов для национальной обороны, что больше на 34 млрд долларов, или 5%, по сравнению с тем показателем, что был принят в 2019 году", - говорится в документе.
При этом президент просит законодателей сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета в следующем финансовом году.
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