Трамп просит Конгресс еще 5% на оборону за счет невоенных расходов

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп просит американский Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом говорится в распространенном в понедельник бюджетном запросе, опубликованном на сайте Белого дома.

"В моем бюджете содержится запрос на предоставление 750 млрд долларов для национальной обороны, что больше на 34 млрд долларов, или 5%, по сравнению с тем показателем, что был принят в 2019 году", - говорится в документе.

При этом президент просит законодателей сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета в следующем финансовом году.