Украина продолжает переживать последствия запрета на въезд австрийскому журналисту
19:30 11.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу на беседу из-за решения украинских властей запретить въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу и потребовало от украинской стороны предоставить доказательства обвинений. Об этом сообщили в понедельник во внешнеполитическом ведомстве Австрии.
"Генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик вызвал украинского посла в Австрии на беседу в МИД. При этом Йоханнес Петерлик потребовал отметить запрет украинских властей на въезд [журналиста], - отметили в МИД. - Петерлик недвусмысленно потребовал от посла, чтобы украинская сторона предоставила доказательства обвинений в адрес многолетнего и опытного корреспондента ORF", - отметили в МИД.
НОВОСТИ
- 19:00 11.03.2019
- Трамп просит Конгресс еще 5% на оборону за счет невоенных расходов
- 18:30 11.03.2019
- Почти три четверти жителей США относятся к России негативно - опрос
- 17:40 11.03.2019
- США приступили к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности
- 17:12 11.03.2019
- В Дании намерены запретить иностранные инвестиции в строительство мечетей
- 17:00 11.03.2019
- Рынок интернет-рекламы впервые в РФ обогнал по объему рынок рекламы на ТВ
- 16:32 11.03.2019
- Эрдоган обвинил феминисток в неуважении к исламу
- 16:12 11.03.2019
- Молдавские социалисты предложили проевропейской оппозиции сформировать большинство
- 16:00 11.03.2019
- Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости - Глава ФАС
- 15:32 11.03.2019
- Путин потребовал от Росфинмониторинга внимательно контролировать исполнителей ГОЗ
- 15:12 11.03.2019
- Карлес Пучдемон намерен участвовать в выборах в Европарламент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать