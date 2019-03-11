Украина продолжает переживать последствия запрета на въезд австрийскому журналисту

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу на беседу из-за решения украинских властей запретить въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу и потребовало от украинской стороны предоставить доказательства обвинений. Об этом сообщили в понедельник во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

"Генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик вызвал украинского посла в Австрии на беседу в МИД. При этом Йоханнес Петерлик потребовал отметить запрет украинских властей на въезд [журналиста], - отметили в МИД. - Петерлик недвусмысленно потребовал от посла, чтобы украинская сторона предоставила доказательства обвинений в адрес многолетнего и опытного корреспондента ORF", - отметили в МИД.