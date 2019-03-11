Венесуэла. В лишенных электричества больницах умирают пациенты

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 21 человек скончался в больницах Венесуэлы, оставшихся без света при отключении электроснабжения, продолжающемся с 7 марта. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета "Насьональ".

Из этого числа 15 человек умерли в штате Монагас, четверо - в Каракасе, и по одному в городах Маракай и Маракайбо. "Это не обычные числа, это жизни венесуэльцев, которые не были бы потеряны, если бы не беспомощность [президента] Николаса Мадуро", - написал в своем "Твиттере" депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Мануэль Оливарес.