Афганским талибам объявили джихад

21:54 Источник: НГ-Online

Генерал Хайбатулла Ализай сегодня назначен на должность начальника Оперативного управления Министерства обороны Афганистана. Распоряжение об этом подписал глава афганского военного ведомства Асадулла Халид. Сразу после нового назначения генерала Ализая Халид объявил джихад движению "Талибан" (организация запрещена в РФ).

Как сообщают источники "НГ" в Кабуле, на нового начальника Оперативного управления Минобороны Афганистана возложены три главные задачи. Во-первых, добиться снижения боевых потерь среди солдат и офицеров Афганской национальной армии (АНА). Во-вторых, обеспечить эффективную координацию боевых подразделений АНА, прежде всего, на ротном и батальоном уровне. Наконец, в-третьих, перехватить инициативу в боевых действиях против талибов, перейдя от оборонительных к наступательным операциям по всей стране.

Одновременно с назначением генерала Хайбатуллы Ализая на должность начальника Оперативного управления Минобороны, глава военного ведомства Асадулла Халид объявил "священную войну" талибам. По его словам, борьба против "Талибана" является джихадом для афганской армии и афганского народа.

Следует отметить, что перед новым назначением генерала Ализая афганская армия и силы МВД страны уже активизировали контртеррористические операции по всей стране. Источники "НГ" среди афганских силовиков считают, что новая стратегия АНА должна будет обеспечить необходимое давление на боевиков "Талибана" с тем, чтобы заставить руководство движения вступить в переговоры с правительством страны.

Андрей Серенко