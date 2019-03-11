Афганским талибам объявили джихад
21:54 11.03.2019 Источник: НГ-Online
Как сообщают источники "НГ" в Кабуле, на нового начальника Оперативного управления Минобороны Афганистана возложены три главные задачи. Во-первых, добиться снижения боевых потерь среди солдат и офицеров Афганской национальной армии (АНА). Во-вторых, обеспечить эффективную координацию боевых подразделений АНА, прежде всего, на ротном и батальоном уровне. Наконец, в-третьих, перехватить инициативу в боевых действиях против талибов, перейдя от оборонительных к наступательным операциям по всей стране.
Одновременно с назначением генерала Хайбатуллы Ализая на должность начальника Оперативного управления Минобороны, глава военного ведомства Асадулла Халид объявил "священную войну" талибам. По его словам, борьба против "Талибана" является джихадом для афганской армии и афганского народа.
Следует отметить, что перед новым назначением генерала Ализая афганская армия и силы МВД страны уже активизировали контртеррористические операции по всей стране. Источники "НГ" среди афганских силовиков считают, что новая стратегия АНА должна будет обеспечить необходимое давление на боевиков "Талибана" с тем, чтобы заставить руководство движения вступить в переговоры с правительством страны.
Андрей Серенко
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