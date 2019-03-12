NASA: К 2028 году мы вернемся на Луну и там останемся...

23:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА) намерено высадить человека на Луну к 2028 году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник бюджетном запросе НАСА на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября.

"К 2028 году НАСА будет готова отправить астронавтов на поверхность Луны. Во время этой миссии экипаж может оставаться на лунной поверхности до семи дней - дольше, чем любая другая миссия в истории", - говорится в документе.

В бюджете заложено "10,7 млрд долларов на продолжение строительства ключевых компонентов" для "отправки астронавтов на Луну и за ее пределы", а также 363 млн долларов "на поддержку коммерческой разработки большого лунного посадочного модуля, который первое время сможет перевозить грузы, а затем и астронавтов на поверхность Луны".

"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде. В этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы останемся [на ней]", - подчеркнули в пресс-службе НАСА. Как отметили в управлении, опыт, полученный при отправке астронавтов на Луну, будет использован при полете на Марс.