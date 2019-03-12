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НОВОСТИ

В Венесуэле объявлен режим ЧП из-за блэкаута

07:00 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила в понедельник режим чрезвычайного положения в республике из-за отключений электроэнергии на большей части ее территории. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

"Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии", - приводит агентство текст постановления парламента.

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