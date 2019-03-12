AP: Хвостовая часть эфиопского "Боинга" начала дымиться до того, как он упал
07:15 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хвостовая часть самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines начала дымиться до того, как он упал. Об этом сообщило в понедельник американское агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как оно отмечает, данная информация предоставлена человеком, который стал свидетелем авиакатастрофы, произошедшей в Эфиопии 10 марта. По словам очевидца, лайнер перед падением дважды резко повернул. После того, как он упал, прогремел взрыв.
Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.
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