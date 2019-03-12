Мэй: Британия при необходимости примет одностороннюю декларацию о праве прекратить действие "бэкстопа"
07:35 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания примет одностороннюю декларацию о своем праве прекратить действие механизма "бэкстоп" по ирландской границе в случае, если такая необходимость возникнет. Об этом в понедельник вечером по итогам переговоров в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером заявила британский премьер- министр Тереза Мэй, выступление которой транслировал телеканал "Скай ньюс".
"Помимо совместного документа, дополняющего соглашение о Brexit, Соединенное Королевство также примет одностороннюю декларацию о том, что в случае, если механизм "бэкстоп" будет задействован, но переговоры о будущих отношениях сторон сорвутся, не оставляя надежды на достижение [альтернативной "бэкстопу"] договоренности в дальнейшем, то с позиции Великобритании ничто не будет мешать ей принять меры, в конечном итоге прекращающие действие "бэкстопа", - сказала Мэй. - Односторонние декларации часто делаются государствами при ратификации договоров".
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