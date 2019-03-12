0
0
99
НОВОСТИ

Мэй: Британия при необходимости примет одностороннюю декларацию о праве прекратить действие "бэкстопа"

07:35 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания примет одностороннюю декларацию о своем праве прекратить действие механизма "бэкстоп" по ирландской границе в случае, если такая необходимость возникнет. Об этом в понедельник вечером по итогам переговоров в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером заявила британский премьер- министр Тереза Мэй, выступление которой транслировал телеканал "Скай ньюс".

"Помимо совместного документа, дополняющего соглашение о Brexit, Соединенное Королевство также примет одностороннюю декларацию о том, что в случае, если механизм "бэкстоп" будет задействован, но переговоры о будущих отношениях сторон сорвутся, не оставляя надежды на достижение [альтернативной "бэкстопу"] договоренности в дальнейшем, то с позиции Великобритании ничто не будет мешать ей принять меры, в конечном итоге прекращающие действие "бэкстопа", - сказала Мэй. - Односторонние декларации часто делаются государствами при ратификации договоров".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:15 12.03.2019
"Циркон" испытают с фрегата "Адмирал Горшков"
0
15
07:50 12.03.2019
В Москве сегодня облачно, небольшой снег
0
69
07:15 12.03.2019
AP: Хвостовая часть эфиопского "Боинга" начала дымиться до того, как он упал
0
127
07:00 12.03.2019
В Венесуэле объявлен режим ЧП из-за блэкаута
0
138
23:23 11.03.2019
NASA: К 2028 году мы вернемся на Луну и там останемся...
0
510
21:54 11.03.2019
Афганским талибам объявили джихад
0
639
20:50 11.03.2019
Венесуэла. В лишенных электричества больницах умирают пациенты
0
592
19:30 11.03.2019
Украина продолжает переживать последствия запрета на въезд австрийскому журналисту
0
706
19:00 11.03.2019
Трамп просит Конгресс еще 5% на оборону за счет невоенных расходов
0
668
18:30 11.03.2019
Почти три четверти жителей США относятся к России негативно - опрос
0
652

Возврат к списку