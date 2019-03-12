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НОВОСТИ

В Москве сегодня облачно, небольшой снег

07:50 12.03.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, небольшой снег и до 1 градуса тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 12 марта. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде ожидается местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 4 до 1 градуса тепла. Ветер западный 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столице повысится и в середине дня составит 741 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

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