"Циркон" испытают с фрегата "Адмирал Горшков"

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце 2019 года впервые запустят с боевого корабля - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"В конце текущего года планируется начать испытания ракеты с морского носителя - головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота", - сказал собеседник агентства.

Ранее испытания ракеты проводились только с берегового стенда, напомнил источник.



