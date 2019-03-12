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"Циркон" испытают с фрегата "Адмирал Горшков"

08:15 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце 2019 года впервые запустят с боевого корабля - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"В конце текущего года планируется начать испытания ракеты с морского носителя - головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота", - сказал собеседник агентства.

Ранее испытания ракеты проводились только с берегового стенда, напомнил источник.


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