"Циркон" испытают с фрегата "Адмирал Горшков"
08:15 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце 2019 года впервые запустят с боевого корабля - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
"В конце текущего года планируется начать испытания ракеты с морского носителя - головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота", - сказал собеседник агентства.
Ранее испытания ракеты проводились только с берегового стенда, напомнил источник.
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