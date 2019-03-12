Новые С-400 заступили на боевое дежурство в Ленинградской области

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 зенитно-ракетного полка Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЗВО.

"В Ленинградской области расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов", - говорится в сообщении.