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Посол РФ в США назвал условие использования Россией ядерного оружия

09:00 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, его применение возможно лишь в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил в понедельник российский посол в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный вооруженный конфликт. Я призываю вас прочитать имеющиеся в свободном доступе официальные документы, опубликованные властями Российской Федерации", - подчеркнул дипломат. "США не являются нашими соперниками. Как я уже говорил множество раз сегодня, мы рассматриваем США в качестве партнера, а уже вам решать, кем мы являемся для вас", - сказал посол РФ.

Он также назвал выдумкой сообщения о том, что Россия может первой нанести ядерный удар. "На эту тему существует слишком много сфабрикованных новостей. Не существует никакой концепции нанесения ядерного удара первыми. В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие - если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны <...>", - заявил Антонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара.

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