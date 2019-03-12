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НОВОСТИ

Президент Алжира отказался баллотироваться на пятый срок

09:05 12.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика на фоне протестов отказался баллотироваться на пятый срок и  отменил выборы, назначенные на 18-е апреля. Бутефлика находится у власти с  1999 года.

В  2008 году в Алжире была принята новая Конституция, в  которой нет ограничений на количество президентских сроков для одного человека.  Эхо Москвы

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