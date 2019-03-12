Меркель поддержала идею строительства единого европейского авианосца

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ангела Меркель одобрила идею постройки единого европейского авианосца. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее лидер партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Меркель на этом посту в декабре прошлого года, рассказала о совместной работе Германии и Франции над разработкой общего боевого самолёта.



Впервые об этом стало известно в феврале, сообщила Deutsche Welle. «Следующим шагом может стать начало символичного проекта по созданию единого европейского авианосца», — заявила Крамп-Карренбауэр. «Это правильно и хорошо, что у Европы есть такие возможности», — сказала Меркель в ответ на это предложение.



Сейчас авианосцы имеются у пяти европейских стран: Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии. Говорит Москва

