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Меркель поддержала идею строительства единого европейского авианосца

10:20 12.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ангела Меркель одобрила идею постройки единого европейского авианосца. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее лидер партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Меркель на этом посту в декабре прошлого года, рассказала о совместной работе Германии и Франции над разработкой общего боевого самолёта.

Впервые об этом стало известно в феврале, сообщила Deutsche Welle. «Следующим шагом может стать начало символичного проекта по созданию единого европейского авианосца», — заявила Крамп-Карренбауэр. «Это правильно и хорошо, что у Европы есть такие возможности», — сказала Меркель в ответ на это предложение.

Сейчас авианосцы имеются у пяти европейских стран: Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.  Говорит Москва

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