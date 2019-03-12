В Венесуэле объявили о задержании готовивших атаку на ГЭС

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали двух человек по подозрению в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара, сообщил действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Мы поймали двух человек, которые пытались вывести из строя систему связи ГЭС на водохранилище Гури»,— сказал он в обращении к гражданам, которое транслировалось в приложении «Перископ» (цитата по ТАСС).

По словам господина Мадуро, задержанные дают показания.



Ранее парламент Венесуэлы ввел режим ЧС из-за блэкаута. Коммерсантъ

