Ирландского бойца Конора МакГрегора задержали по подозрению в краже и хулиганстве

10:00 Источник: Эхо Москвы

Ирландский боец Конор МакГрегор задержан в Майами по подозрению в краже и хулиганстве. Спортсмен отнял и разбил телефон фаната, который пытался его сфотографировать. Имя пострадавшего не разглашается, а разбитый телефон оценивается в одну тысячу долларов. Эхо Москвы