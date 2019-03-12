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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына избрана депутатом парламента республики

10:05 12.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, избрана депутатом Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва по итогам состоявшихся 10 марта парламентских выборов. Окончательные итоги голосования в республике сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, в выборах депутатов ВНС приняли участие 99,99% зарегистрированных избирателей. При этом 100% из них проголосовали в поддержку предложенных кандидатов, зарегистрированных в соответствующих избирательных округах. Центризбирком КНДР рассмотрел предоставленные окружными избирательными комиссиями всей страны доклады о результатах голосования и опубликовал во вторник имена 687 депутатов ВНС 14-го созыва.

Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына, которую называют одним из его ближайших советников и самой влиятельной женщиной республики, является первым заместителем начальника отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). В соответствии с местным законодательством после избрания депутатом ВНС она продолжит занимать свою государственную должность, параллельно выполняя депутатские обязанности.

Депутаты ВНС КНДР избираются прямым тайным голосованием на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и ряд наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума ВНС. Предыдущие выборы депутатов ВНС состоялись в КНДР в марте 2014 года, нынешние являются уже вторыми после того, как в декабре 2011 года республику возглавил Ким Чен Ын.

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