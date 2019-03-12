Руководство "Нафтогаза" сомневается в возможности сохранить газовый транзит
10:32 12.03.2019 Источник: РБК
Глава «Нафтогаза» усомнился в шансах сохранить транзит газа из-за позиции ФРГ. Своими сомнениями относительно будущих перспектив транзита газа Андрей Коболев поделился в Facebook.
По его словам, «Нафтогаз» прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит. «Однако, учитывая позицию России, Германии и части украинского политического сообщества, уверенности в этом нет», — написал глава компании. РБК
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